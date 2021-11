Traf auf viel Widerstand: Lukas Kunze und der VfL Osnabrück, hier im Zweikampf mit Sandrino Braun-Schumacher (Freiburg II). Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Die ersten 60 Minuten waren nicht zwingend - und am Ende nutzte der Sturmlauf nichts mehr: Nach der 0:1-Heimpleite gegen die U23 des SC Freiburg zieht der SV Meppen am VfL Osnabrück in der Tabelle der 3. Liga vorbei.

VfL-Trainer Daniel Scherning setzte angesichts des kurzfristigen erkältungsbedingten Ausfalls von Timo Beermann wieder auf Maurice Trapp neben Lukas Gugganig in der Abwehrkette. Ansonsten begann dieselbe Elf, die zuletzt in Mannheim ein 3:3