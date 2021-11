Vor 33 Tagen war die "Erste" des Sportclub Freiburg zu Gast an der Bremer Brücke und gewann glücklich im Elfmeterschießen das DFB-Pokal-Duell. Am Sonntag (Anstoß 13 Uhr) kommt die U23 als Drittliga-Neuling nach Osnabrück.

Foto: imago/Revierfoto

Osnabrück. Von den letzten sechs Pflichtspielen hat der VfL Osnabrück nur eins verloren: Im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten SC Freiburg. 33 Tage nach dem unglücklichen K.o. im Elfmeterschießen geht es erneut gegen den Sportclub – aber diesmal in der 3. Liga gegen die U23 des Erstligisten, am Sonntag (Anstoß schon um 13 Uhr!). Klare Sache für den VfL, denkt so mancher.

Graphik: Britta Hente/NOZ Denkste, denkt Daniel Scherning und beschreibt den Gegner in Kurzform: „Spielstark, selbstbewusst, jung und unbekümmert. Eine Bereicherung für die Liga, sie werden uns alles ab