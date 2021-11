Keine Chance gegen die Mannheimer Übermacht: Beim letzten Pflichtspiel im Carl-Benz-Stadion des SV Waldhof Mannheim im November 2000 verlor der VfL Osnabrück um Kapitän Christian Claaßen durch zwei späte Gegentore mit 0:2.

Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Über 20 Jahre ist es her, dass sich der VfL Osnabrück und der SV Waldhof Mannheim zuletzt duellierten in einem Pflichtspiel – damals noch in der 2. Bundesliga.

Nach zwei 0:2-Pleiten in der Abstiegssaison 2001/02 pendelte der VfL stets zwischen Zweit- und Drittklassigkeit hin und her, während der SVW am Tor zur Bundesliga abprallte, sich finanziell übernahm und zwischenzeitlich bis in die fünfte Li