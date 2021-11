Grundsätzlich zufrieden mit dem Start in die Trainingswoche: VfL-Coach Daniel Scherning, hier beim Testspiel gegen Heerenveen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Ein Trio konnte beim VfL Osnabrück zum Start in die Trainingswoche nur reduziert trainieren. Am Wochenende steht das Drittliga-Topspiel in Mannheim an.

Eine erhöhte Anspannung registrierte Daniel Scherning am Montag und Dienstag noch nicht bei den Drittliga-Fußballern des VfL Osnabrück. Die werde sich aber noch bis zum Wochenende einstellen, erwartet der Trainer des Tabellenzweiten vor dem