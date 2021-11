Führen seit dem 14. November 2021 den VfL Osnabrück: Präsident Holger Elixmann (Dritter von links) und seine Vizepräsidenten (von links) Christoph Determann, Nikolaus Hahnenkamp und Michael Wernemann.

Helmut Kemme

Osnabrück. Der neue Präsident bekam eine fast makellose Zustimmung, der alte Präsident bleibt in anderer Funktion an Bord, und die Fanabteilung setzt ihren Marsch durch die Institutionen fort. Die Wahlen prägten die Jahreshauptversammlung des VfL Osnabrück am Sonntag. Sie dauerte sechs Stunden, obwohl es keine Debatte, keinen Streit und nur zwei Wortmeldungen gab.

"Das ist ein toller Vertrauensbeweis, vielen Dank!“, sagte Holger Elixmann, der bei sechs Nein-Stimmen von 219 Mitgliedern (97,3 Prozent) als einziger Kandidat zum Nachfolger von Manfred Hülsmann gewählt wurde. Der 51-Jährige Sozialversiche