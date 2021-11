VfL Osnabrück gegen SC Heerenveen: Das Testspiel in voller Länge

Der VfL Osnabrück mit Ulrich Bapoh (rechts) hat sein Testspiel gegen den SC Heerenveen mit 2:1 gewonnen. Wir haben die Begegnung in Wietmarschen aufgezeichnet.

Foto: André Partmann/Helmut Kemme

Wietmarschen. Der VfL Osnabrück hat am Donnerstagnachmittag sein Testspiel in Wietmarschen gegen den holländischen Erstligisten SC Heerenveen mit 2:1 gewonnen. Für die Lila-Weißen trafen Andrew Wooten (7.) und Ulrich Bapoh (20.). Sehen Sie hier die Begegnung in voller Länge.

Es war ein erfolgreicher Test für den VfL Osnabrück. Beim 2:1-Testspielsieg der Lila-Weißen gegen den SC Heerenveen schenkte Cheftrainer Daniel Scherning vor allem den Spielern das Vertrauen, die zuletzt weniger Einsatzminuten sammeln konnt