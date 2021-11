Demo vor dem Theater: TuS Haste protestiert in Osnabrück wegen desdrohenden Verlust des Sportgeländes ab 2024. Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück. 1410 Unterschriften nahm Katharina Pötter als neue Osnabrücker Oberbürgermeisterin entgegen, als zahlreiche Mitglieder des TuS Haste vor dem Theater wegen des drohenden Verlusts der sportlichen Heimat demonstrieren.

Den Dialog mit der Eigentümerfamilie Osterhaus sieht der TuS als festgefahren und die Verhandlungen um die Pacht-Verlängerung als gescheitert an. Das Nutzungsrecht des Haster Sportvereins an der „Sportanlage Osterhaus“ an der Bramstraße lä