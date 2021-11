Zwei Tore: Erstmals seit dem Auftaktspiel Ende August in Saarbrücken traf Ba-Muaka Simakala und wurde zum Mann des Tages.

osnapix/Titgemeyer

Osnabrück. War es das beste Spiel der Saison? Auf jeden Fall lieferte der VfL Osnabrück beim 3:1 gegen München 1860 eine geschlossene, rundum überzeugende Mannschaftsleistung ab. Die Einzelkritik zum Sieg.

Mann des Spiels # 11 Ba-Muaka Simakala. Natürlich Mann des Tages – aber wie sah das noch vor ein paar Wochen aus? Was sich in seiner starken ersten Halbzeit in Lotte zeigte, steigerte sich gegen die Löwen zu seiner besten Saisonleistung. We