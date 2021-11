9. Dezember 2007: Der zweifache Torschütze Thomas Reichenberger (Mitte) lässt sich nach dem 3:0 gegen 1860 München feiern.

Helmut Kemme

Osnabrück. Spiele gegen den TSV 1860 München an der Bremer Brücke sind irgendwie immer Festtage. Eigentlich auch immer Spitzenspiele, egal auf welchen Tabellenplätzen die Teams gerade stehen. Die „Löwen“ haben Zugkraft – auch in der 3. Fußball-Liga. An diesem Samstag (14 Uhr) darf sich der VfL Osnabrück auch wieder über eine fünfstellige Kulisse freuen.

Wenn die VfL-Anhänger auf die bisherigen Brücken-Spektakel gegen 1860 blicken, dürfte vielen zunächst der 8. August 2018 präsent sein. Ein Mittwochabend – und ein Zeitpunkt, an dem die Lila-Weißen sich überhaupt noch nicht vorstellen konnte