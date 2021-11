Daumen hoch für die Osnabrücker Karawane nach Lotte: Marc Heider. Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Lotte. Am 75. Geburtstag des Bundeslandes Niedersachsen gewinnt mit dem VfL Osnabrück ein niedersächsischer Traditionsklub im westfälischen Lotte 2:1 gegen den SC Verl am Westfalentag. Sachen gibt es, hier in den Randnotizen.

Westfalentag in Lotte: Was die Osnabrücker schon tagsüber aus der Stadt erlebt hatten bezüglich Verkehrschaos, setzte sich bei der Anfahrt zum Stadion am Lotter Kreuz nahtlos fort. Wo sonst meistens nicht mal eine vierstellige Anzahl an Be