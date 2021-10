Die VfL-Fußballer um Marc Heider bei der Arbeit hautnah beobachten: Wieder möglich am Montag und am Samstag darauf. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Für das Auswärtsspiel des VfL Osnabrück am Montag gegen den SC Verl in Lotte gibt es weiterhin Tickets für VfL-Fans. Für das Heimspiel am Samstag darauf (6. November, 14 Uhr) gegen 1860 München gibt es nun auch Karten.

Verl-TicketsAm Montag gastiert der VfL im Stadion am Lotter Kreuz gegen den SC Verl (Anpfiff: 19 Uhr). Weiterhin sind Stehplatztickets verfügbar, Sitzplätze im Gastbereich sind ausverkauft. Am Spieltag wird es eine Tageskasse geben, der frü