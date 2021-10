Schon damals im Dress des VfL Osnabrück dabei: Timo Beermann. Foto © sport-presse-foto *** Local Caption *** Foto ist honorarpflichtig! zzgl. gesetzl. MwSt. Belegexemplar erforderlich Adresse: SPORT-PRESSE-FOTO Hubertusring 91a 49134 Wallenhorst

Helmut Kemme

Osnabrück. Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es nun her, dass es dieses Duell zum ersten Mal gab – und bis heute ist die Bilanz ausgeglichen zwischen dem VfL Osnabrück und dem Halleschen FC. Im 15. Aufeinandertreffen an diesem Freitagabend (19 Uhr) an der Bremer Brücke kann also einer am anderen im internen Duell vorbeiziehen.

Sechsmal gewannen bisher die Osnabrücker, sechsmal der Club aus dem Osten der Republik, zweimal nur gab es ein Remis. Meistens gewannen übrigens die Gastgeber. Fünf Heimsiege holte der VfL, nur einmal unterlagen die Osnabrücker Halle im eig