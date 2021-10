Engagiert als Debütant: Tim Möller beim Spiel im Januar gegen Fürth. Foto: imago/Zink

Osnabrück. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat ihre Ausbildungshonorierung zur Saison 2020/21 ausgeschüttet. Zwei junge Bundesliga-Debütanten der vergangenen Spielzeit sorgen dafür, dass drei Klubs aus der Region kassieren.

Vereine, die an der Förderung von Jungprofis ab dem 6. Lebensjahr beteiligt waren, erhalten Geld, sobald diese als höchstens 23-Jährige in der 1. oder 2. Bundesliga ihr Debüt feiern - so regelt es die DFL-Ausbildungshonorierung. Im Jahr 201