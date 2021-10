Klare Anweisung: VfL-Trainer Daniel Scherning.

Jan Huebner/Lakomski via www.imago-images.de

Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist am Montag in die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gestartet. An diesem Freitag (19 Uhr) empfängt der Fußball-Drittligist den Halleschen FC an der Bremer Brücke.

„Ja, das hat gutgetan“, befand VfL-Trainer Daniel Scherning über den 2:1-Sieg am Freitag bei Viktoria Berlin, mit dem es am Montag gleich noch etwas beschwingter ins erste Training der neuen Woche ging. „Natürlich merkt man das“, betonte d