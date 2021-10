Sorgten für Lufthoheit: Felix Higl (links) und Marc Heider sicherten und verlängerten viele hohe Bälle. Fotos: imago (2)/ osnapix, Huebner

imago (2)/ osnapix, Huebner

Berlin/Osnabrück. Die Ergebniswende ist gelungen – doch noch wichtiger als die nackten Zahlen des 2:1-Sieges bei Viktoria Berlin in der 3. Liga dürfte beim VfL Osnabrück sein, dass die Mannschaft neben Plan A einen Plan B umsetzen kann.

Das macht sie für Gegner schwerer ausrechenbar: Auch für den Halleschen FC (Freitag, 19 Uhr) und den SC Freiburg, der in acht Tagen im DFB-Pokal an der Bremer Brücke antritt. „Man hat gesehen, dass wir in Berlin ein bisschen anders Fußball