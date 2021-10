Letztmals in einem Drittligaspiel in Lotte (und gegen Lotte) trat der VfL (hier mit Steffen Tigges in gelb) im Oktober 2018 an - die Partie endete 0:0. Foto. Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Der VfL Osnabrück spielt am Montagabend, 1. November, um 19 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz, also vor den Toren Osnabrücks, gegen den SC Verl. Tickets dafür gibt es jetzt im VfL-Fanshop.

"Ab sofort können VfL-Fans Tickets für den Gästebereich kaufen, um das Spiel gegen Verl zu einem „Heimspiel“ zu machen", teilte der VfL Osnabrück am Freitag mit angesichts der Tatsache, dass die Partie in Lotte stattfindet - weniger als 10