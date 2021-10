Endlich wieder drei Punkte? So wie hier in München (3:0 bei Türkgücü) wollen VfL-Kapitän Marc Heider (rechts) und seine Kollegen auch nach dem Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin jubeln.

imago/foto2press

Osnabrück. Schade, dass sie nicht im eigentlich heimischen Stadion in Lichterfelde spielen dürfen, dann wäre die Atmosphäre noch etwas heimeliger. Aber um Gemütlichkeit geht es ja auch nicht, wenn der VfL Osnabrück am Freitagabend (19 Uhr) beim FC Viktoria 1899 Berlin im weitläufigen, aber ehrwürdigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Ortsteil Prenzlauer Berg antritt.

Für VfL-Trainer Daniel Scherning ist die Zielsetzung klar: „Wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen.“ Nach drei Niederlagen in Folge (in Kaiserslautern und gegen Zwickau in der Liga sowie gegen Meppen im Niedersachsenpokal) wäre ein S