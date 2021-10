Ehre, wem Ehre gebührt: Die erste Heldentafel, die an der Außenwand der Bremer Brücke angebracht wurde, war die von Hannes Haferkamp.

Helmut Kemme

Osnabrück . Er war der beste Fußballer, den Osnabrück je hervorgebracht hat. Er spielte mit dem VfL um die deutsche Meisterschaft, bestritt vier Länderspiele und war ein bodenständiger, liebenswerter Mensch. An diesem Montag vor 100 Jahren wurde Hannes Haferkamp in Osnabrück geboren. Deshalb hat der VfL ab sofort eine neue Anschrift.

Am 17. April 2019, am 120. Jahrestag der Gründung des VfL, wurde der Platz vor der Geschäftsstelle an der Bremer Brücke umbenannt in Hannes-Haferkamp-Platz. Der Rat hatte den Vorschlag des VfL einstimmig angenommen und den neuen Namen - auc