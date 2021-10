Verlässt den VfL Richtung Bielefeld: Florian Fulland.

osnapix

Osnabrück. Florian Fulland verlässt den VfL Osnabrück auf eigenen Wunsch in Richtung Arminia Bielefeld, wo er Trainer der U19 wird, die in der A-Junioren-Bundesliga spielt. Sein Nachfolger als U-19-Trainer in Osnabrück wird Kristopher Fetz, der bisher die U17 bei den Lila-Weißen betreute.

„Ich möchte mich bei der gesamten VfL-Familie, insbesondere den vielen Mitarbeitenden, Spielern und Ehrenamtlichen im NLZ, für die gemeinsame Zeit bedanken und wünsche allen nur das Beste für ihre Zukunft. Ich hatte hier eine tolle Zeit, de