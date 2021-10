Die Sportanlage am Schinkelberg (Weberstraße). Der Tennenplatz oben links soll umgewandelt werden in einen Rasenplatz mit Rasenheizung zur vorrangigen Nutzung für die Profis des VfL Osnabrück. Foto: Google Earth

Osnabrück . Der beheizte Rasenplatz für den VfL soll noch in diesem Winter auf der Sportanlage Schinkelberg fertiggestellt werden: Der Rat der Stadt Osnabrück hat in der letzten Sitzung dieser Legislaturperiode bekräftigt, was der Verwaltungsausschuss Anfang September im Eilverfahren beschlossen hatte.

Auf der städtischen Sportanlage Schinkelberg soll so schnell wie möglich ein beheizter Rasenplatz entstehen, der die Trainingsbedingungen des VfL noch in diesem Winter verbessert. Das beschloss der Rat mit den Stimmen von CDU und SPD gegen