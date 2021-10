Mit Haken und Ösen: Hier setzt sich VfL-Kapitän Marc Heider (links) gegen Max Reinthaler durch.

Helmut Kemme

Osnabrück. Der Optimismus war groß, die Stimmung gut – doch nach einem typischen Drittliga-Spiel regierte beim VfL Osnabrück die Enttäuschung. Zum dritten Mal verlor die Mannschaft ein Heimspiel mit 0:1, doch anders als gegen den MSV Duisburg und den SV Wehen Wiesbaden hatte der VfL gegen den FSV Zwickau den Sieg nicht verdient.

Dabei versuchte die Mannschaft alles, aber wie in Kaiserslautern (0:2) und in der zweiten Hälfte gegen Meppen (1:0) gelang es ihr zu selten, gute Ansätze in echte Torgefahr umzusetzen. Nur in drei Szenen kombinierte sich der VfL so schnell