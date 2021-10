Kennt sich aus an der Bremer Brücke: Joe Enochs (Mitte).

Helmut Kemme

Osnabrück. Zuletzt war er am 9, März 2019 als Coach des FSV Zwickau zu Gast an der Bremer Brücke in Osnabrück. Wie damals, wurde Joe Enochs auch zweieinhalb Jahre später mit warmem Applaus an seiner alten Wirkungsstätte begrüßt.

Er war von 1996 bis 2017 eines der prägenden lila-weißen Gesichter. Enochs, VfL-Rekordspieler, Leiter des VfL-Nachwuchsleistungszentrums und zuletzt Cheftrainer, kehrte nun als Coach des FSV Zwickau zurück nach Osnabrück. Und der Gast aus S