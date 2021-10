Bereicherung mit „Luft nach oben“: Aaron Opoku (links, hier im Spiel gegen den SV Meppen) bringt als Linksaußen viele Qualitäten mit, sein erster Treffer für den VfL steht noch aus.

Helmut Kemme

Osnabrück. Es soll auch ein Tag der Wiedergutmachung werden. Wenn der VfL Osnabrück an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Zwickau so spielt wie am vergangenen Wochenende auf dem Betzenberg in Kaiserslautern (0:2), dann dürfte auch gegen die Sachsen nicht viel zu holen sein.

Entsprechend brennen auch alle im Team darauf, schnellstens wieder das Fußball-Gesicht der Spiele aufzusetzen, in denen die Mannschaft die bisher 17 Punkte eingefahren hat. Dass gerade gegen die Zwickauer in erster Linie die Tugenden des „d