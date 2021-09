Zweikampfstark: Lukas Kunze (rechts), hier im Duell gegen Wiesbadens Gino Fechner.

imago/osnapix

Osnabrück. Mit seinem Geburtstag ordnet er sich in die Reihe vieler großer Namen ein: Steffi Graf, Olaf Scholz oder Gianna Nannini. Okay, die drei Genannten sind wesentlich älter als Lukas Kunze, aber haben alle am 14. Juni Grund zum Feiern. Der Fußballer Kunze darf seit 1998 mitfeiern – gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Fabian.

Lukas spielt seit Beginn dieser Saison beim Drittligisten VfL Osnabrück, Fabian seit Sommer 2019 beim aktuellen Bundesligisten Arminia Bielefeld, „und seit März 2021 haben wir eine gemeinsame Wohnung“, sagt Lukas. Eineiige Zwillinge eben. V