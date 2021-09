Das NFV-Pokal-Viertelfinale am 6. Oktober zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen überträgt noz.de exklusiv im Livestream.

Helmut Kemme

Osnabrück. Das NFV-Pokal-Viertelfinale zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen überträgt noz.de exklusiv im Livestream. Das Spiel wird am Mittwoch, 6. Oktober, um 19 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück angepfiffen.

Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Drittligisten in diesem Jahr. Beim ersten Duell vor knapp zwei Wochen behielten die Lilaweißen vor heimischer Kulisse die Oberhand. Durch ein Tor von Sören Bertram gewann der VfL Osnab