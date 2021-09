VfL-Verteidiger Beermann: Müssen zurück in die positive Spur finden

Richtet den Blick nach vorne: Timo Beermann. Foto: osnapix/Ttigemeyer

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Vor der 0:2-Niederlage am Samstag hatte der VfL Osnabrück nach Gegentoren die beste Abwehr der 3. Fußball-Liga (7) gestellt – jetzt hat der 1. FC Kaiserslautern den Titel übernommen (8, mit Waldhof Mannheim).

Nicht gespielt: Die Serie riss in Abwesenheit von Maurice Trapp (Adduktorenprobleme), den Timo Beermann in der Innenverteidigung ersetzt hatte. „Wir haben Kaiserslautern gerade zu Beginn oft durch unsere Ballverluste eingeladen – so konnte