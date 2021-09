2500 Fans waren dabei, als der VfL im März 2019 den Betzenberg stürmte.

imago/Hübner

Osnabrück. Beim 1. FC Kaiserslautern will der VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) seine Serie von zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage in der 3. Liga fortsetzen - und sich daran erinnern, wie 2019 der 3:1-Sieg in der Pfalz gelang.

Es war eines dieser Spiele, die Fans des VfL Osnabrück nie vergessen werden: Noch lange nach Abpfiff feierten 2500 mitgereiste Anhänger am 24. März 2019 die Lila-Weißen nach dem 3:1-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern. Erstmals überhaupt hatte