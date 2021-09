Unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: VfL-Trainer Daniel Scherning.

imago/Werner Scholz

Osnabrück. Es war ein glücklicher 1:0-Sieg für den VfL Osnabrück im Derby gegen den SV Meppen. „Viele solcher Spiele darfst du dir nicht leisten“, war VfL-Trainer Daniel Scherning mit dem Auftritt seines Teams nicht zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Sören Bertram, Torschütze: Ich bin ein Derbyheld? Keine Ahnung. Es bei mir so, dass ich in solchen Spielen anscheinend immer treffe, das war auch schon in Magdeburg gegen Halle mal so. Das ist cool. Die Fans können das heute feie