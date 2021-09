VfL-Spieler Klaas freut sich auf „Feuer in der Luft“ und Duell mit Blacha

Früher zusammen in Lila-Weiß, am Samstag erstmals Gegner: Sebastian Klaas (rechts) empfängt mit dem VfL Osnabrück David Blacha (links) und den SV Meppen (Archivbild).

imago/pmk

Osnabrück. Die Fans des VfL Osnabrück sind heiß auf das Derby gegen den SV Meppen – Trainer und Spieler auch. „Da liegt Feuer in der Luft“, freut sich Mittelfeldspieler Sebastian Klaas auf das Duell in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14 Uhr, Bremer Brücke).

Das Derby gegen den SV Meppen elektrisiert nicht nur die Fans des VfL, sondern auch die Mannschaft. „Das ist Rivalität drin, auch auf den Rängen. Es geht um ein bisschen mehr Prestige. Niemand will sich eine Blöße geben. Man will zeigen, da