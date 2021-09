"Präzision ist wichtiger als Härte": Die Devise von Trainer Daniel Scherning setzte Sebastian Klaas bei seinem Tor zum 1:0 in Braunschweig mit diesem Linksschuss um. 0:1 - Tim Möller (OSN-28) trifft aus dem Gewühl heraus.Michael Schulze (EBS-2) und Jannis Nikolaou (EBS-4) kommen zu spt. Aaron Opoku (OSN-30) hatte vorbereitet

Foto: Gerd Krause

Osnabrück . Der Mann, der jedes Spiel gewinnen will, war mit dem Unentschieden einverstanden. „Ich bin zufrieden, denn die Mannschaft ist stark zurückgekommen, als vieles gegen sie sprach“, sagte VfL-Trainer Daniel Scherning am Tag nach dem 2:2 der Osnabrücker in Braunschweig.

13 Minuten nach der Führung lag der VfL nach zwei Unachtsamkeiten in Rückstand, 7500 Eintracht-Fans feierten ihre Mannschaft, die nach dem Doppelschlag die zweite Luft bekam. Doch die Lila-Weißen schlugen zurück – keine Überraschung für den