Planungssicherheit für die Fans des VfL Osnabrück herrscht nun bis Ende November. Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 11 bis 17 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt - und jagt den VfL Osnabrück dabei durch alle denkbaren Termine, freitags, samstags, sonntags und montags.

Nach den bereits feststehenden Terminen gegen Braunschweig am Sonntag sowie gegen Meppen (18.09, 14 Uhr) und in Kaiserslautern (25.09., 14 Uhr) geht es für die Osnabrücker zunächst am Samstag weiter: Der 11. Spieltag beschert den Lila-Weiße