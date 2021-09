Gefeiert: Die VfL-Elf nach dem Sieg gegen Viktoria Köln. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Widerstände überwinden, weiter wachsen, als Klub und Mannschaft: Das haben alle praktisch erlebt beim 3:0-Sieg des VfL Osnabrück gegen Viktoria Köln. Schlaglichter und Schattenseiten eines speziellen Spiels.

Der Ausfall des Flutlichts: „Plötzlich war es duster in der Hütte – und ich dachte: Sch...: Was jetzt?“ berichtet Andreas Schamberg, technischer Leiter des VfL Osnabrück, von der großen Frage, die in der 41. Minute in den ungläubigen Gesi