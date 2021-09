Technisch perfekt: Marc Heider vollendet zum 1:0. Foto: osnapix/Titgemeyer

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Bei aller auch berechtigter Kritik der Allesfahrer am Montagsspiel: Was die 7767 Fans an der Bremer Brücke beim 3:0-Sieg gegen Viktoria Köln erlebten, war beste Fußballunterhaltung, die sonst für drei Spiele reicht.

VfL-Trainer Daniel Scherning setzte auf das gewohnte 4-3-3-System, brachte Rückkehrer Ba-Muaka Simakala von Beginn an als Rechtsaußen – und stellte Lukas Kunze auf die Rechtsverteidigerposition in Abwesenheit des dort zuletzt agierenden, ab