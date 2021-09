Wieder fit: VfL-Innenverteidiger Timo Beermann (links).

imago/osnapix

Osnabrück. Die Laune des Trainers passte am Sonntag zum Bilderbuchwetter: Daniel Scherning freute sich bei der Übungseinheit mit seinen Profis über den Besuch und Support einiger VfL-Fans. Dazu kann der VfL-Coach vor dem Spiel der Osnabrücker in der 3. Liga an diesem Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln wieder mit einem genesenen Trio planen.

Die Rückkehrer: „Stand heute“ gehe er davon aus, dass Innenverteidiger Timo Beermann sowie die Offensivkräfte Ba-Muaka Simakala und Andrew Wooten nach überstandenen Verletzungen wieder voll zur Verfügung stünden, berichtete Scherning am Son