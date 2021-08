VfL Osnabrück füllt Schernings Matchplan in München mit Leben

Torwart umkurvt und eingeschoben: Marc Heider (rechts) trifft in München zum zwischenzeitlichen 2:0 für den VfL Osnabrück.

osnapix / Titgemeyer

München/Osnabrück. Mit dem zweiten Sieg in Serie hat der VfL Osnabrück zur Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga aufgeschlossen – weil die Lila-Weißen das umsetzten, was Trainer Daniel Scherning ihnen als Matchplan in München mitgegeben hatte.

Kritik verbot sich weitestgehend – das wusste auch Daniel Scherning. Sicherlich gab es individuell bei allen Drittliga-Fußballern des VfL Osnabrück etwas zu verbessern, und gerade in der zweiten Halbzeit hätte sein Team mit mehr Konsequenz