In der ersten Runde des DFB-Pokals 2021/22 schaltete der VfL Osnabrück den Bundesliga-Absteiger Werder Bremen aus.

Osnabrück. Der VfL Osnabrück empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten SC Freiburg. Das hat die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-„Sportschau“ ergeben.

„Freiburg ist mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet und hat Dortmund geschlagen – sportlich ist das eine schwierige Aufgabe“, sagte VfL-Trainer Daniel Scherning, der die Auslosung mit der Familie in Paderborn vor d