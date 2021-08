Der Gruß an die Familie: Florian Kleinhansl (Mitte) bejubelt seinen Treffer zum 3:0 für den VfL Osnabrück in München. Hinten freuen sich Marc Heider (links) und Lukas Kunze (rechts) mit ihm.

osnapix / Titgemeyer

München. Einfach durchziehen und dann die nötige Portion Glück haben – dieses Rezept ging für Florian Kleinhansl vom VfL Osnabrück auf bei seinem ersten Tor im Profi-Fußball.

Bis zum Auswärtsspiel in Freiburg hätte sie sich noch bis Ende April gedulden müssen, aber so lange wollte die Familie von Florian Kleinhansl nicht warten: „Von Stuttgart nach München – das ist so ziemlich das Nächste, wo wir spielen“, sagt