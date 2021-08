Der VfL jubelt in München: Marc Heider (hinten) feiert sein 2:0 mit Vorleger Sebastian Klaas und Omar Traoré (rechts) Foto: osnapix DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

osnapix / Titgemeyer

München. Der VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga auswärts unbezwungen: Bei Türkgücü München gelang mit einem reifen und effizienten Auftritt ein 3:0-Sieg. Sebastian Klaas bestach mit einem Tor und einer Zucker-Vorlage zum 2:0.

Damit fügten die Lila-Weißen den Münchnern nicht nur die erste Niederlage der Saison bei, sondern blieben selbst im dritten Spiel in Folge ungeschlagen – und das zum Ende der zweiten englischen Woche in Folge.Zwei Wechsel in der Startelf Vf