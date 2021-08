Am Mittwoch gegen Dortmund eingewechselt, anschließend Schütze des 2:1-Siegtreffers für den VfL: Entsprechend wurde Lukas Kunze vom Publikum gefeiert. In München könnte er an diesem Samstag wieder in der Startelf stehen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Diese Auswärtsfahrt ist eigentlich eine Reise für Fußball-Nostalgiker. München. Stadion an der Grünwalder Straße. Beste lila-weiße Erinnerungen. Allerdings: Der VfL Osnabrück darf an diesem Samstag (14 Uhr) nicht bei den Münchner „Löwen“ um Drittliga-Punkte kämpfen, sondern bei den Kickern von Türkgücü München.

Die besten Erinnerungen: Mit großer Freude werden die VfL-Fans an den 2. Februar 2019 zurückdenken. Ausverkauftes Haus an der Grünwalder Straße – und der VfL setzte mit dem 2:1-Sieg bei 1860 München einen Meilenstein in Richtung Aufstieg in