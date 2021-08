Wird Türkgücü gegen den VfL fehlen: Sercan Sararer (rechts). Foto: imago/kolbert

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Osnabrück. Türkgücü München hat einen Corona-Fall innerhalb seiner Mannschaft bekannt gegeben. Drei Spieler um Sercan Sararer sind nun in Isolation und können auch am Samstag in der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück nicht antreten.

Schon vor dem Spiel beim TSV Havelse (3:0) hatte Türkgücü-Trainer Petr Ruman im Interview beim Pay-TV-Sender Magentasport erklärt: "Wir haben einen Corona-Fall. Alle nicht vollständig geimpftem Spieler sind daraufhin isoliert worden."