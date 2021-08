Jubel pur: Lukas Kunze (links) nach seinem Siegtreffer zum 2:1.

osnapix

Osnabrück. Da war es wieder, das Tollhaus Bremer Brücke. Man muss es in Osnabrück eigentlich gar nicht mehr erwähnen, wir machen es trotzdem: 7156 Zuschauer machten Lärm wie 16000 in einem ausverkauften Stadion – und sahen am Mittwochabend einen verdienten 2:1-Heimsieg ihres VfL gegen die U23 von Borussia Dortmund.

Es war ein Sieg der Leidenschaft. Ein Sieg des Willens. Ein Sieg des lila-weißen Publikums. Der erste Heimsieg in dieser Drittliga-Saison gegen ein Dortmunder Team mit Top-Talenten, die viele Zweitligisten gerne in ihren Reihen hätten. Nich