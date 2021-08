VfL Osnabrück: Interesse an Leihe von Opoku vom Hamburger SV?

Aaron Opoku (HSV, links) hier gegen Aurel Loubongo vom FC St.Pauli II. Foto: imago/Meincke

Meincke Kalle via www.imago-images.de

Osnabrück. Dass der VfL Osnabrück auf der offensiven Außenbahn noch Verstärkung sucht ist bekannt – möglicherweise wird er beim Hamburger SV fündig. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ sollen die Lila-Weißen eine Ausleihe von Aaron Opoku anstreben – und der Deal unmittelbar bevorstehen.

Auf Opoku angesprochen, reagierte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh am Sonntag nach dem 1:1 in Würzburg zunächst zurückhaltend: Man kommentiere keine Namen, Interesse habe man grundsätzlich an mehreren Kandidaten. Der 22-jährige Link