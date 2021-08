Muss beim SV Wehen Wiesbaden eine neue Mannschaft aufbauen: Trainer Rüdiger Rehm. Foto: imago/fotostand

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Osnabrück. Kein Duell gab es seit Gründung der 3.Liga 2008 öfter als das des VfL Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden. Am Samstag ab 14 Uhr steht an der Bremer Brücke die Neuauflage an - und dem Gegner drückt in der Offensive der Schuh.

Seit dem gemeinsamen Aufstieg 2007 in die 2. Bundesliga war man nur zwei Spielzeiten nicht in derselben Liga am Ball. Oft erwies sich der VfL als Aufbaugegner für die Hessen, die von 24 Spielen 13 gewannen, in der Zweitliga-Saison 19/20 sog