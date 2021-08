Gegen Saarbrücken im Einsatz, seitdem verletzt: VfL-Spieler Timo Beermann (links). Adriano Grimaldi (1. FC Saarbruecken) im Zweikampf gegen Timo Beermann (Osnabrueck). Foto: osnapix

Osnabrück. Am Samstag steht das erste Heimspiel des VfL Osnabrück in dieser Saison in der 3. Liga an – und zu Gast ist ein alter Bekannter: Der SV Wehen Wiesbaden. Eine Personalie steht bereits fest, eine andere ist noch offen.

"Davide Itter wird spielen, das ist sicher", sagt VfL-Trainer Daniel Scherning bei der Pressekonferenz vor dem Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) an der Bremer Brücke. Itter ersetzte beim 2:1-Sieg des VfL beim SC Saarbrücken Omar Haktab Traor