VfL Osnabrück: 6756 Fans dürfen gegen Wehen Wiesbaden am Samstag kommen

Die VfL-Fans gebannt gegen Werder. Gegen Wehen dürfen sogar noch mehr ins Stadion. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. 5341 Zuschauer waren offiziell zugelassen beim DFB-Pokalspiel des VfL Osnabrück gegen Werder Bremen. Nun haben die Behörden entschieden: Gegen Wehen Wiesbaden in der 3. Liga dürfen am Samstag 1400 Fans mehr kommen.

Am Samstag letzter Woche bestritt der VfL Osnabrück sein Heimspiel im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen (2:0) vor insgesamt 5.341 Zuschauern an der Bremer Brücke – inklusive Gästefans. Für den Brückentag am kommenden Samstag gegen den SV