Und ab dafür: Sven Köhler zieht ab und trifft zum 2:0 - wobei der Ball erst einige Sekunden später einschlägt. Für das Ausziehen des Trikots beim Jubel sah der 24-Jährige noch die Gelbe Karte. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. In einem grandiosen Pokalfight hat der VfL Osnabrück den SV Werder Bremen über 90 Minuten mit Geschick und Glück niedergekämpft - ehe ein furioses Finale per Fernschuss-Traumtor zum 2:0 durch Sven Köhler folgte.

Es gibt diese Momente, in denen die Zeit stillsteht. Wenn Sekunden wie eine Ewigkeit wirken - Sekunden, in denen sich Gewissheiten manifestieren. Am Samstag haben 5400 begeisterte Fans an der Bremer Brücke erlebt, wie ein genialer Weitschus