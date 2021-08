5200 Zuschauer dürfen an diesem Samstag beim Pokalspiel gegen Werder Bremen dabei sein - der Karternverkauf läuft noch. Neu im angebot sind 400 Tickets für die Ostkurve.

Imago/osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Am Ende ging alles ganz schnell: Um 18 Uhr begann am Freitag der freie Verkauf der letzten 750 Tickets - eine gute halbe Stunde später meldete der VfL Osnabrück: Ausverkauft! 5341 Zuschauer werden an diesem Samstag (15.30 Uhr) dabei sein, wenn Bundesliga-Absteiger Werder Bremen zum Pokalspiel an der Bremer Brücke antritt.

Ab 18 Uhr konnten auch Fans ohne Dauerkarte oder Mitgliedsausweis auf die letzten Tickets zugreifen. 350 waren übrig aus dem stufenweisen Verkauf der 3300 Karten für die Inhaber der Kombi-Dauerkarte. Aus diesem Kontingent konnten sich zunäc