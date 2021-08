VfL-Legenden der achtziger Jahre: Neale Marmon (links) und Paul Linz.

Foto: Imago/Claus Bergmann

Saarbrücken . Er kam als Nobody aus Hessisch Oldendorf 1984 zum VfL - und wurde zur Club-Legende: Am Samstag sah Neale Marmon den VfL erstmals seit sechs Jahren wieder. Was ihm am neuen Team gefiel und warum die alten Zeiten für ihn unvergessen sind, sagt er im Interview.

Im saarländischen Merzig ist Neale Marmon heimisch geworden, doch den VfL hat der erste englische Profis der Lila-Weißen noch immer im Herzen. Zwischen 1984 und 1990 war er an der Bremer Brücke ein Kultspieler, bevor es den Begriff überhaup