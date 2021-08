K.o. in der Fußball-Provinz: Werders Pleitenserie bei Drittligisten

Als Werder am Lotter Kreuz gestoppt wurde: In der ersten Runde 2016/17 schaltete der Drittliga-Neuling Sportfreunde Lotte Werder Bremen aus - die letzte von acht Bremer Pokalpleiten in den letzten zwanzig Jahren.

Foto: Manfred Mrugalla

Osnabrück. In den vergangenen 20 Jahren ist Werder Bremen acht Mal gegen einen drittklassigen Club aus dem DFB-Pokal ausgeschieden – der VfL Osnabrück will am Samstag daraus alle Neune machen. Eins der Vorbilder sind die Sportfreunde Lotte, die 2016 als letzter Außenseiter die Grün-Weißen aus dem Pokal kippten...

Als Werder am 21. August 2016 beim damaligen Drittliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte gastierte, hatte eine Überraschung schon vorher in der Luft gelegen. Lotte hatte die Euphorie nach dem Aufstieg mit in die höhere Klasse genommen, dort nu