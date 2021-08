Alle Spiele der 3. Liga live - bei Magentasport

Osnabrück. Im Rahmen einer Aktion „VfL Osnabrück meets Magenta Sport“ finden im Telekom Shop an der Hannoverschen Straße in diesen Tagen eine Reihe von Aktionen für Fußballfans statt. Nach der Tombola an diesem Donnerstag folgt morgen der E-Sports-Day, ehe am Samstag vor dem DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen die Fans selbst ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen können.

Magenta Sport ist die Streaming-Plattform der Telekom, die auch in diesem Jahr alle Fußballspiele der 3. Liga live überträgt - also auch alle Ligapartien des VfL Osnabrück. Auch, um das eigene Angebot bekannter zu machen, lässt die Telekom